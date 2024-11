Seit 1981 begehen Menschen weltweit am 25. November den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen und ihren Kindern. Mit einem Aktionstag erinnern Frauenverbände in Ludwigshafen in diesem Jahr bereits am Freitag, 22. November, an das Anliegen, Gewalt in all ihren Formen zu bekämpfen und die Rechte von Frauen und Kindern zu schützen.

Jedes Jahr seien Millionen von Frauen und Kindern Opfer von physischer, psychischer und sexueller Gewalt, heißt es in einer Pressemeldung der Veranstalter. Demnach wurden in Deutschland im Jahr 2023 nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamts 256.276 Menschen Opfer häuslicher Gewalt, 70 Prozent davon sind weiblich – ein Anstieg um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 78.341 Menschen wurden 2023 Opfer innerfamiliärer Gewalt – 6,7 Prozent mehr als noch 2022.

Für den Aktionstag kündigen die Veranstalter – die Gleichstellungsstelle und die Koordinatorin für Gemeindepsychiatrie der Stadt Ludwigshafen, der Rat für Kriminalitätsverhütung und die örtliche Zonta-Gruppe, ein Zusammenschluss berufstätiger Frauen – für Freitag, 22. November, einen Demonstrationszug vom Europaplatz zum Wilhelm-Hack-Museum an. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, sollen zunächst um 14 Uhr auf dem Europaplatz Fahnen gehisst werden. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort begrüßen. Im Anschluss wird sich der Demonstrationszug in Bewegung setzen.

Plakataktion vor Museum

Ab 14.20 Uhr soll es vor dem Wilhelm-Hack-Museum eine Sprüh- und Plakataktion geben. Die Vorlagen dafür werden von der Initiative „Femizide stoppen“ zur Verfügung gestellt. Im Museum gibt es in einer Präsentation Informationen über die Auswirkungen von Gewalt an Frauen. Ute Inselmann, Präsidentin des Zonta-Clubs Ludwigshafen und Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, hält um 14.45 Uhr einen Vortrag über „Die Gesichter der Gewalt und das Engagement von Zonta International“.

Ab 15 Uhr zeigt das Freie Schauspiel „Die Komplizen“ das Theaterstück „Die Frau, die gegen Türen rannte“, das laut Mitteilung für Zuschauer ab 16 Jahren geeignet ist. Wer daran Interesse hat, wird gebeten, sich bis 15. November anzumelden: Telefon 0621 5043087 oder E-Mail gleichstellungsstelle@ludwigshafen.de.

Um 16.30 Uhr folgt eine Podiumsdiskussion zum Thema mit Experten sowie Schauspielerin Lisa Bihl und Regisseur Thomas Ulrich. Danach besteht die Möglichkeit zum Austausch an Info-Tischen, bevor der Aktionstag gegen 18 Uhr endet. Die Moderation des Nachmittags übernehmen Andrea Hilbert, Koordinatorin für Gemeindepsychiatrie der Stadt, und Tamara Niemes, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt.

Unterstützt werden die Angebote von Frauenunterstützungseinrichtungen aus dem Arbeitskreis gegen Gewalt an Frauen und ihren Kindern, von der evangelischen Kirche der Pfalz und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). „Wir rufen alle Menschen, Organisationen und Institutionen dazu auf, sich aktiv an der Bekämpfung von Gewalt zu beteiligen“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.

Bereits am Dienstag, 12. November, 17 Uhr, laden das BPW-Netzwerk berufstätiger Frauen in der Metropolregion Rhein-Neckar sowie die Gleichstellungsstellen des Rhein-Pfalz-Kreises und der Stadt Ludwigshafen zur Veranstaltung „Nicht mit mir“ ins Kulturzentrum Freischwimmer im Ludwigshafener Hemshof (Pettenkoferstraße 9) ein. Themen sind laut einer Mitteilung unter anderem die finanzielle Vorsorge für Frauen, Selbstverteidigung, Sexismus am Arbeitsplatz und Frauengesundheit. Zum Abschluss gibt es eine Weinprobe. Die Teilnahme kostet 20 Euro (BPW-Clubmitglieder zahlen 15 Euro). Um Anmeldung per E-Mail an schatzmeisterin@bpw-mannheim-ludwigshafen.de wird gebeten.

Noch Fragen?

Informationen zum Aktionstag am Freitag, 22. November, gibt es bei der Gleichstellungsstelle der Stadt unter Telefon 0621 5043087, per E-Mail an gleichstellungsstelle@ludwigshafen.de oder im Netz unter www.ludwigshafen.de.