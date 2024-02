Tanzen gegen Gewalt an Frauen: Am Mittwoch, 14. Februar, findet um 16.30 Uhr eine Tanzdemonstration vor der Rhein-Galerie zur weltweiten Kampagne „One Billion Rising“ statt. Veranstalter ist der Verein Wildwasser und Notruf Ludwigshafen. Der Aktionstag „One Billion Rising“ (eine Milliarde erhebt sich) macht seit elf Jahren auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. Am Mittwoch findet er unter dem Motto „Rise for Freedom“ statt. Ziel ist es laut Ankündigung, dass eine Milliarde Menschen an diesem Tag protestieren. Teil der besonderen Demo sind ein Tanz und ein dazugehöriges Lied, welche weltweit auf die gleiche Weise präsentiert werden. Es kann vor Ort spontan mitgetanzt werden.