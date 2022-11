Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen (25. November) hisst die Stadt Mannheim am Rathaus die Flagge „Frei leben – ohne Gewalt“ und ergänzt sie um die Flagge der Queeren Weiblichkeit. Der von den Vereinten Nationen ausgerufene Internationale Tag wird weltweit seit über drei Jahrzehnten begangen. Er ist Frauen und Mädchen gewidmet, deren Leben von Gewalt geprägt ist. Und er soll ein solidarischer Appell an die Weltgemeinschaft sein, gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu protestieren. Um auf gravierende Menschrechtsverletzungen hinzuweisen, hisst die Stadt eine Woche lang die Fahnen der Organisation Terre des Femmes. Ein solches Zeichen sei umso dringlicher, als die Zahlen im Bereich häuslicher Gewalt zugenommen hätten: Laut Bericht des Bundeskriminalamts von 2020 sind die Fälle von Gewalt in Partnerschaften um 4,9 Prozent gestiegen, 80,5 Prozent der Opfer sind weiblich.