Eine 25 Jahre alte Radfahrerin ist am Donnerstagmorgen im Mannheimer Stadtteil Lindenhof gestürzt und hat sich am Kopf verletzt. Laut Schilderung der Polizei fuhr sie auf der Meerwiesenstraße in Richtung Lindenhofstraße und wollte auf Höhe des dortigen Cafés die Straße über den Bordstein verlassen. Sie sei dabei aber aus bisher unbekanntem Grund mit einem geparkten Auto zusammengestoßen und gestürzt. Bei dem Sturz habe die Frau, die keinen Helm getragen habe, sich am Kopf verletzt. Sie kam ins Krankenhaus.