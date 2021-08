Das Haus der Diakonie bietet in der Corona-Zeit das Format „Walk & Talk“ im Friesenheimer Ebertpark an. Es findet immer dienstags von 11 bis 12 Uhr statt, Treffpunkt ist beim Haupteingang am Sternbrunnen. „Das gemeinsame Spazierengehen im Freien bietet die optimale Gelegenheit, neue soziale Kontakte zu knüpfen“, sagt Johanna Surrey, Familientherapeutin im Haus der Diakonie. Außerdem gehe es darum, Isolation und Einsamkeit gemeinsam zu überwinden. Auch können vor Ort persönliche Anliegen besprochen werden. Mit dabei sind auch Suchtberater Ulrich Jung und Schuldnerberaterin Caro Berndt. Das Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht notwendig. Weitere Informationen beim Haus der Diakonie: telefonisch unter 0621/52044-0 oder per E-Mail an hdd.lu@diakonie-pfalz.de.