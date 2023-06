Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Feuerwehreinsatz an der Adolf Diesterweg Schule? Ja, aber nur zum Spaß der Schüler der kooperativen Realschule plus in Oggersheim. Denn der stand am Samstag im Mittelpunkt. Zu lange haben die Ereignisse der „Bluttat von Oggersheim“ das Schulleben beeinflusst.

Entspannt sein und mal wieder lachen – das war das erklärte Ziel von Schulleiter Volker Knörr und dem Kollegium. Jede Klasse war gefordert, zwei Stationen fürs Fest zu stellen.