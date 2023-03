Telefonbetrüger lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen, um an das Geld von Senioren zu kommen. Aus diesem Grund lädt der Arbeitskreis Seniorensicherheit des Rats für Kriminalitätsverhütung der Stadt Ludwigshafen am Mittwoch, 22. März, 14.30 bis 17 Uhr, zu einem Aktionstag zur Seniorensicherheit ein.

Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark gegen Betrug“, wird nach Angaben der Stadtverwaltung das Präventionstheater Schifferstadt auf schauspielerische Weise zeigen, welche Betrugsmaschen es gibt und auch die Präventionsexperten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz klären in einem Vortrag über die gängigen Betrugsmaschen auf. Zudem geben die Beamten Tipps, wie man sich vor Betrug am Telefon schützen kann. Individuelle Fragen beantworten Mitglieder des Arbeitskreises Seniorensicherheit an Informationstischen. In den Pausen gibt es laut Pressemitteilung Kaffee und Kuchen, die Besucher haben auch die Möglichkeit, an einem Sicherheitsquiz teilzunehmen. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es bei der Geschäftsführung des KrimiRats, Verena von Hornhardt, unter Telefon 0621 504-2707/-2071, oder per E-Mail an krimirat@ludwigshafen.de. Die Teilnahme am Aktionstag ist kostenfrei.