Geflüchtete Menschen aus der Ukraine können sich bei ihrer Ankunft in Ludwigshafen bei der Stadtverwaltung in der Jaegerstraße 1 registrieren lassen. Das Caritas-Zentrum bietet ab Mittwoch, 13. April, Hilfe beim Ausfüllen des Registrierungsformulars an. Dazu können sich die Geflüchteten jeweils mittwochs von 15.30 bis 17 Uhr an die Ehrenamtlichen im Caritas-Zentrum (Ludwigsstraße 67-69) wenden. Laut Caritas soll das Angebot künftig noch erweitert werden. Unter der Telefonnummer 0621 598020 kann ab montags ein Termin für den Mittwoch vereinbart werden.