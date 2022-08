In seiner Wut kaum zu bändigen war ein 22-Jähriger am späten Sonntagabend in Oppau. Wie die Polizei mitteilte, hatte er sich auf dem Kerweplatz zunächst eine Prügelei mit einem anderen Mann geliefert. Herbeigerufene Polizeibeamte konnten die beiden Kontrahenten zwar voneinander trennen. Der 22-Jähriger schäumte aber weiter und verhielt sich so aggressiv, dass er gefesselt werden musste. Die eingeschränkte Bewegungsfreiheit hinderte ihn nicht daran, nach den Beamten zu treten und diese zu beleidigen. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt. Den 22-Jährigen erwarten Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.