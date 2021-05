Mit dem Bus fährt sie an Endhaltestellen, ohne zu wissen, wann es ein Zurück gibt und geht dort auf Entdeckungstour. Die Fotokünstlerin Heike Penner hat an der Mannheimer Kunstakademie studiert, ist in ihrem Brotberuf aber Logopädin und Doktorin der Neuropsycholinguistik. Gerade wegen ihrer Profession dachte sie mit 50 Jahren: Jetzt oder nie.

Dass jemand ausgerechnet etwas aus dieser Bilderserie kaufen würde, hätte die Künstlerin Heike Penner nicht erwartet: Eine vermummte Gestalt kauert in einer Ecke, gefesselt von weißroten Absperrbändern. Mal wird die Gestalt von Bändern überhäuft, mal scheint sie sich abzuwenden wie ein fluchtbereiter Demonstrant. Doch die Bilder treffen das Lebensgefühl vieler Menschen, die eiskalt von der Corona-Pandemie erwischt werden, gelähmt durch die Verbote.

Es ist ihr jüngstes Experiment, entstanden während des Lockdowns in ihrem Atelier „Die Box“ in Mannheim, wo Heike Penner sich mit Selbstauslöser fotografiert hat. Einige Bilder hat die 55-Jährige mit einer weiteren Ebene überlagert, mit Fotos voller Absperrbändern, wie sie in der Stadt nun wuchern. Damit bringt sie zwei Ansätze ihrer konzeptionellen Fotografie zusammen, mit denen sie meist arbeitet: Entweder inszeniert Heike Penner etwas gezielt oder geht mit einer Fragestellung draußen „auf Schatzsuche“, mit ihrer Nikon D 600 ausgerüstet und meist Brennweiten von 24 bis 85 mm nutzend. „Wenn ich ohne Fragestellung etwas zufällig fotografierte, war ich immer unzufrieden mit dem Ergebnis“, erklärte sie in der Reihe „Talk Fotografie“ der Reiss-Engelhorn-Museen.

Vom Kugelschreiber zur Neuropsycholinguistik

Eher zufällig kam sie allerdings zu dem Medien. Viel vertrauter war ihr früher der Kugelschreiber als künstlerisches Instrument. Mit abstrakten und konkreten Motiven kritzelte sie Schulhefte voll und zeichnet auch heute noch sich überlagernde Schichten von Bildern, die sie aus dem Gedächtnis holt. Kunst studierte sie aber nicht, weil sie einen Beruf erlernen wollte, der sie finanziell unabhängig macht. Stattdessen wählte sie Logopädie, um dort mit Menschen zu arbeiten. Da sie neugierig ist, hat sie in Großbritannien ihren Master in Neuropsycholinguistik gemacht und promoviert. In der Nähe der Uni gab es eine Kunstakademie, deren Ausstellungen sie besuchte: „Und ich merkte, dass ich doch neidisch auf die Künstler bin.“

Bevor es zu spät ist

In ihrem Job als Logopädin arbeitet Heike Penner auf einer Palliativstation und hilft sterbenden Menschen beim Schlucken. „Durch meinen Beruf weiß ich, wie schnell das Leben zu Ende gehen kann“, sagt sie. „Bevor es zu spät ist, wollte ich meine Malerei weiterentwickeln und fragte mit 50 Jahren bei der Mannheimer Kunstakademie an, ob ich als Kurs-Oma einsteigen darf.“

Im Zeichnen mit Licht fand sie dann in der Akademie unerwarteterweise ihr Herzensthema: die Cyanotypie, bei der Papier mit lichtempfindlichen Lösungen bemalt, teils belichtet und in Wasser ausgewaschen wird. Je nach Papier und Lichtstärke variiert die Intensität des „Berliner Blaus“ - man könnte es auch kugelschreiberblau nennen.

Sonnenstudio als Kunst-Labor

„Erst musste ich damit ins Sonnenstudio gehen“, erzählt Penner. „Dann habe ich meterweise Papiere auf dem Balkon belichtet und in der Badewanne entwickelt, aber habe es dabei übertrieben“, meint sie, denn die Substanzen führten zu Übelkeit und vergällten ihr die neue Passion. Dabei ist die Serie reizvoll, in der sie Kritzelknäuel zeichnet, auf Folien kopiert und dann mit einem Overheadprojektor auf Kaffeefilter belichtet. An der Wand arrangiert erinnern sie an ein edles Sortiment japanischer Fächer.

Das Ziel, wie etwas in der Ausstellung präsentiert wird, denkt sie von Anfang an mit: Farblich und strukturell fein abgestimmt sind daher die Fotos, die sie inspiriert von japanischen Haiku-Gedichten gemacht hat. Jede Silbe entspricht einem Bild-Quadrat und das Prinzip des Reims wird imitiert durch Farben und Strukturen, die sich wiederholen: der stotternde Rhythmus von Paletten und Pollern, das satte Gelb eines Mülleimers und eines Koffers.

Von Menschen hinterlassene Spuren

Menschen tauchen dabei kaum auf. „Nur indirekt mit den Spuren, die sie hinterlassen“, sagt Penner. Bei „Erde Mannheims“ ist es das spärliche lila Heidekraut, das etwas hilflos Natur in den urbanen Raum bringt. Bei den „Endhaltestellen“ sind es die Schalen von Kürbiskernen, die Wartende an der Haltestelle hinterlassen haben. Für dieses Projekt ist sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln so weit gefahren, bis es nur noch ein Zurück gibt und stellte fest: Am Ende zeigt sich ein neuer Anfang, ein Wanderweg führt weiter oder der Blick in die Landschaft öffnet sich. Heike Penner ließ sich auf die Ungewissheit ein, wann ein Bus sie wieder abholt. Und meist war es menschenleer - womit die Künstlerin zum Glück gut umgehen kann. Verlassen werden die Straßen liegen, wenn sie bei ihrem nächsten „Corona-Projekt“ im November-Lockdown umherzieht. Die Endhaltestellen in Paris, die sie reizen würden, werden warten müssen.

