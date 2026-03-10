Viele Menschen mit Parkinson werden im Alltag missverstanden. In Ludwigshafen zeigt eine Sportgruppe, wie wichtig Bewegung, Gemeinschaft und frühe Unterstützung sind.

Hast du zu viel Alkohol getrunken? Die wenigsten würden diese Frage so direkt stellen. Und doch ist es ein Vorurteil, mit dem Parkinson-Erkrankte immer wieder konfrontiert sind. „Viele wissen zu wenig über die Krankheit“, sagt Harry Leiner, selbst von Parkinson betroffen. Er leitet die Regionalgruppe Ludwigshafen der Deutschen Parkinson Vereinigung. Parkinson ist nach Alzheimer die zweithäufigste neurologische Erkrankung. Rund 400.000 Menschen leben in Deutschland damit – Tendenz steigend.

Viele Betroffene ziehen sich zurück, lange bevor die Krankheit sie körperlich einschränkt. Aus Angst, aufzufallen oder abgestempelt zu werden. Der erste Schritt in eine Selbsthilfegruppe fällt vielen schwer; manche brauchen Monate, bis sie sich trauen. Negatives Feedback wie der Alkohol- oder Drogenvorwurf kann zusätzlichen Stress auslösen – und der wiederum Krankheitsschübe verstärken.

Leiner selbst erhielt seine Diagnose vor vier Jahren. Auch er wusste vorher wenig über Parkinson. „Heute könnte ich stundenlang darüber erzählen.“ Parkinson gilt als „Krankheit der 1000 Gesichter“: Die chronische Erkrankung des Nervensystems, bei der nach und nach Nervenzellen absterben, zeigt sich in ganz unterschiedlichen Symptomen – nicht nur im bekannten Zittern, sondern beispielsweise auch in Schluckstörungen, Schlafproblemen oder Alpträumen.

Eigener Körper wird Gefängnis

Markant ist das sogenannte Freezing. „Für Betroffene fühlt es sich so an, als wären sie im eigenen Körper gefangen“, erklärt Martina Stoner, eine von zwei Physiotherapeutinnen, die die Parkinson-Sportgruppe leiten. Der Körper reagiert plötzlich nicht mehr auf die Signale des Gehirns. „Sie wollen loslaufen, aber es ist, als wären die Füße am Boden festgeklebt.“ In solchen Momenten helfe oft ein äußerer Reiz: Klatschen, Rufen, eine Handbewegung. „Jeder muss seinen eigenen Reiz finden.“

Stoner und ihre Kollegin Julia Maurer wechseln sich bei den wöchentlichen Treffen ab. Jede Stunde sieht anders aus: neue Übungen, neue Impulse. Im Mittelpunkt stehen Beweglichkeit und Koordination. Luftballons fliegen durch die Halle, große Bewegungsabläufe werden geübt – je nach Vermögen mit oder ohne Gewicht. „Wir holen jeden dort ab, wo er steht“, sagt Stoner. „Alle werden gefordert, aber niemand überfordert.“ Neben der Sportstunde gibt es auch eine eigene Ping-Pong-Gruppe – ein zusätzliches Angebot, das Reaktion, Koordination und vor allem den Spaß an der Bewegung fördert.

Harry Leiner und Martina Stoner bei einer der Koordinationsübungen, die in der Sportgruppe zum Einsatz kommen. Foto: Matthias Rinck

Die Fortschritte seien spürbar, sagt Stoner. „Viele kommen steif hier an und gehen lockerer wieder raus.“ Vor allem aber gehe es darum, die Teilnehmenden zum regelmäßigen Sport zu motivieren – und ihnen Übungen mitzugeben, die sie zuhause fortführen können. Denn je öfter sie Sport machen, desto besser.

Gruppe ist wie eine Familie

Einer der Teilnehmenden ist Bernd Block. Der 65-Jährige erhielt seine Diagnose im Januar des vergangenen Jahres und ist seit Sommer in der Regionalgruppe. „Ich mache auch sonst viel Sport. Hier mag ich vor allem das Miteinander.“ Seine Geschwister seien vorher kritisch gewesen, erzählt er. Bestimmt würde dort jeder nur sein Leid klagen. „Tatsächlich ist es ganz anders“, sagt Block. „Alle sind lebensfroh. Man merkt hier, dass es besser werden kann, auch wenn es mal weniger gut ist.“ Leiner ergänzt: „Wir sind wie eine Familie.“ Man gehe zusammen essen, ins Theater, bilde Fahrgemeinschaften. „Man hilft sich, wenn es schlechter wird.“

An diesem Tag ist Blocks Frau Anne Janz mitgekommen. Auch sie treibt Sport, aber sie sagt: „Das Programm hier ist wirklich anspruchsvoll.“ Parkinson betrifft selten nur eine Person. Viele Partnerschaften geraten unter Druck, manche zerbrechen. Für Janz ist der Austausch mit anderen Angehörigen wichtig. „Auch ich habe Ängste, über die ich mit jemandem sprechen möchte. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass er wieder stärker zittert.“ Es sei etwas ganz anderes, wenn das Gegenüber direkt Bescheid weiß. „Man muss nicht erst alles erklären und der Gesprächspartner ist nicht schockiert, wenn man etwas erzählt.“

Eine eigene Angehörigengruppe sei im Aufbau, sagt Leiner. Um genau für solche Bedürfnisse einen Raum zu bieten. Und um Themen ansprechen zu können, über die man mit den Erkrankten selbst nur schwerer sprechen kann, etwa Sucht oder Sexualität. Jemanden an seiner Seite zu haben, sei eine große Hilfe, sagen Leiner und Janz. Etwa für Arzttermine. „Man merkt bei seinem Partner Dinge, die er selbst vielleicht gar nicht bemerkt“, sagt Janz. Klapperndes Geschirr, ein stolpernder Gang, ein Zittern beim Händehalten – kleine Hinweise, die im Alltag viel bedeuten können.

Oft Rückzug aus der Öffentlichkeit

„Die Krankheit ist oft unsichtbar unspezifisch“, sagt Leiner. Deshalb sei es teils schwierig, sie zu erkennen. Auch bei Block war die Diagnose Zufall. Eine Nachbarin sprach ihn beim Grillen auf sein Zittern an, als er ihr eine Milch reichte. Da habe er noch nicht wirklich darüber nachgedacht. Erst später fiel auch einer Neurologin in der Reha sein schlurfender Gang auf. „Sie hat gesagt, sie habe mich schon beim Mittagessen beobachtet – da habe ich mit dem Geschirr geklappert.“ Nach einem eineinhalbstündigen Test stand die Diagnose fest.

„Wir hatten Glück, dass wir den Termin im Januar bekommen haben“, sagt Anne Janz. Denn es sei oft deutlich schwieriger. Wartezeiten betrügen oft vier bis sechs Monate, viele Ärzte nähmen keinen neuen Patienten auf – und Leiner sagt: Wenn das Budget für die Tests aufgebraucht ist, dann hörten Betroffene oft, sie sollten später nochmal wiederkommen.

Viele Betroffene ziehen sich zusätzlich aus Angst vor Stigmatisierung aus der Öffentlichkeit zurück. „Überhaupt geht die Mobilität zurück“, sagt Block. Autofahren, Fahrradfahren – vieles werde schwieriger, man sei häufiger auf Hilfe angewiesen.

Auf Spenden angewiesen

Bis zur Corona-Pandemie fand die Sportgruppe in der BG-Klinik statt, danach musste eine neue Halle gefunden werden. Die Stadt stellt sie kostenlos zur Verfügung. „Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen“, sagt Leiner. Am 11. April, dem Welt-Parkinson-Tag, gebe es viel Aufmerksamkeit. „Aber die Krankheit gibt es das ganze Jahr – und die Finanzierungsengpässe auch.“ Die Regionalgruppe ist auf Spenden und Sponsoren angewiesen, um Angebote wie die Sportgruppe aufrechtzuerhalten. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt soll weiter ausgebaut werden.

Parkinson läuft in Stadien ab. Bei manchen kontinuierlich, bei anderen in Schüben. Die letzte Stufe ist besonders gefürchtet, sagt Leiner. „Man läuft nur noch gebückt und alles wird schwierig.“ In dieser Phase hätten viele der Betroffenen Suizidgedanken. Am Ende der Sportstunde sitzen alle im Kreis, atmen durch, lachen. „Aufhalten können wir Parkinson nicht“, sagt Leiner. „Aber wir können es den Betroffenen leichter machen.“

Termin

Die Sportgruppe trifft sich immer montags um 17 Uhr in den Ludwigshafener Werkstätten des Ökumenischen Gemeinschaftswerks in Oggersheim, Rheinhorststraße 30.