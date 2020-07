Ein Leck in einer Leitung an einem Tank-Auflieger hat am Dienstagnachmittag im Ludwigshafener Gewerbegebiet Nachtweide für einen Gefahrstoff-Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Laut Polizei wurde die Feuerwehr um 16.43 Uhr zu einer Firma in die Muldenstraße gerufen. Vor Ort entdeckte die Feuerwehr eine leicht tropfende Überlaufleitung an einem Tank-Auflieger. Das Leck konnte schnell abgedichtet werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen 17.40 Uhr war der Einsatz beendet. Vor Ort waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 29 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen, der Leitende Notarzt sowie der Rettungsdienst und die Polizei.