Eine ungewöhnliche Entdeckung hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) am Montag bei einer Streife auf der Parkinsel gemacht. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, hatte sich kurz vor 10 Uhr an der Südostspitze der Parkinsel ein mit Essigsäureanhydrid beladener Tanklastzug festgefahren. Einer seiner Reifen war geplatzt. Essigsäureanhydrid war nicht ausgetreten. Gegenüber der KVD-Streife gab der Fahrer an, sein Navigationssystem habe ihn in die Parkanlage geleitet, obwohl er nach Mannheim fahren wollte. Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert, die Daten des Fahrers des Gefahrguttransports aufgenommen. Er wurde laut Stadtverwaltung aufgefordert, sich umgehend um die Bergung des Lastwagens und der Fracht zu kümmern. Mithilfe eines Abschleppdienstes konnte der Fahrer den Lkw samt Fracht aus dem Landschaftsschutzgebiet manövrieren.