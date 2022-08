Am Mannheimer Hafen ist am Donnerstagvormittag ein Gefahrgut-Lkw mit einer Bahnschranke kollidiert. Da Schranke und Lkw ineinander verkeilt waren, musste die Feuerwehr zur Bergung anrücken. Von dem Lkw ging keine Gefahr aus. Es wurde niemand bei dem Unfall verletzt, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.