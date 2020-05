Im Begütenweiher gibt es immer noch zu viele Blaualgen. Weil diese Gifte produzieren können, warnt die Stadt davor, mit dem dortigen Wasser in Kontakt zu kommen.

Auf eine „massenhafte Entwicklung von Cyanobakterien“ weisen die Schilder entlang des Begütenweihers hin. Aufgehängt wurden sie von der Verwaltung. Zu einer aktuellen Anfrage der Freien Wähler im Stadtrat heißt es von der Stadt, dass es in diesem Gewässer immer noch Probleme mit Blaualgen gibt und deren Menge „über dem Warnschwellenwert“ liegt. Die letzte Untersuchung dazu hätte am 21. April stattgefunden. Vor etwa vier Wochen seien außerdem der benachbarte Willersinn- und der Großparthweiher vom Landesamt für Umwelt untersucht worden. In diesen beiden Seen gebe es aber keine Probleme mit den Bakterien.

Kein direktes Gegenmittel

Ein direktes Gegenmittel gegen die Blaualgen gibt es nicht, wie aus der Antwort auf die Anfrage hervorgeht. Doch mehrere einzelne Veränderungen könnten zu einer Verbesserung der Wasserqualität führen. So gehe es unter anderem darum, „den Pflanzenbewuchs wieder zu verbessern“. Denn wenn Pflanzen am Boden des Sees fehlen, sei das biologische Gleichgewicht des Gewässers gestört. Auch habe man Kontakt mit dem Angelsportverein aufgenommen, heißt es aus der Verwaltung, die ergänzt: „Der Verein wurde angehalten, das Anfüttern von Fischen zu unterlassen.“ Damit Unterwasserpflanzen besser wachsen können, sollen außerdem keine bodenwühlenden Fische wie Karpfen neu eingesetzt werden.

Regelmäßige Kontrollen

Laut Stadt wird die Wasserqualität im Begütenweiher und auch in den benachbarten Seen öfter kontrolliert als eigentlich vorgeschrieben. In der Vergangenheit hatte es immer wieder zu hohe Konzentrationen von Cyanobakterien im Begüten- und Großparthweiher gegeben. Die Stadt empfiehlt, derzeit nicht mit dem Wasser des Begütenweihers in Kontakt zu kommen und auch Hunde nicht aus dem See trinken oder darin baden zu lassen.