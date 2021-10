„Geht die Pegeluhr richtig?“ Unter diesem Motto bietet die Tourist-Information Ludwigshafen am Samstag, 13. November, von 14 bis 16 Uhr, einen geführten Spaziergang über die Parkinsel an. Wie der Veranstalter mitteilt, soll er sich der Flussgeschichte des Rheins und zugleich auch dem Auwald als ökologische Besonderheit an den Ufern dieses Flusses widmen. Zudem werde beim Rundgang erklärt, dass die Trinkwassergewinnung von Ludwigshafen zu großen Teilen auf der Parkinsel geschieht. Treffpunkt für maximal 15 erlaubte Teilnehmer ist der Parkplatz in der Parkstraße an der Pegeluhr. Kosten: Erwachsene 10 Euro, Kinder bis 12 Jahre können kostenfrei teilnehmen. Voranmeldung in der Tourist-Information am Berliner Platz 1, unter Telefon 0621 51 20 36 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com.