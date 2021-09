Unter dem Motto „Ludwigshafen und das Wasser“ findet am 25. September, 10 Uhr, ein Rundgang statt. Er führt von der Rhein-Galerie am Fluss entlang bis zur Pegeluhr und wieder zurück. Start der Führung ist vor der Tourist-Info am Berliner Platz. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro pro Person. Kinder bis zwölf Jahre können kostenlos teilnehmen. Die Führung findet ab einer Mindestteilnehmerzahl von acht Personen statt. Anmeldung unter Telefon 0621/512036, per E-Mail: tourist-info@lukom.com.