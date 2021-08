Gleich mehrere Strafverfahren erwarten einen 33-jährigen Mutterstadter, den die Polizei am Sonntag um 1.30 Uhr auf der A 650 erwischt hat. Dort war er betrunken und mit gefälschtem Führerschein auf seinem Motorrad unterwegs. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin hatte zuvor ein Motorrad gemeldet, das unsicher fuhr. Eine Polizeistreife kontrollierte den Fahrer an der Anschlussstelle Oggersheim-Süd. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille, weshalb ihm auf der Dienststelle der Autobahnpolizei in Ruchheim eine Blutprobe entnommen wurde. Dort stellten die Beamten fest, dass der vorgelegte Führerschein gefälscht ist. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.