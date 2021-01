Offenbar sind einige mit den Corona-Pandemie-Regeln nicht einverstanden: Die Ludwigshafener Verwaltung weist darauf hin, dass gefälschte Plakate mit der Aufschrift „Hier gilt KEINE Maskenpflicht“ in der Stadt aufgehängt wurden. Als Absender wird nach Angaben aus dem Rathaus die Stadt Ludwigshafen genannt, was nicht korrekt sei. Bürger, denen Plakate im Stadtgebiet auffallen, werden gebeten, diese dem Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) unter Telefon 0621/504-3471 oder per E-Mail an infocorona@ludwigshafen.de zu melden. Sachdienliche Hinweise auf die Ersteller nimmt der KVD ebenfalls entgegen.