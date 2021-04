Unter einer bipolaren Störung leidet Marilu und verleitet ihre Freundin Elli zu einem rasanten Roadtrip vom Odenwald nach Berlin. Mit „Marilu“ legt Tania Witte einen spannenden Jugendroman vor, den sie 2019 während ihrer Zeit als „Feuergriffel“-Stadtschreiberin für Kinder- und Jugendliteratur in Mannheim geschrieben hat. Bei ihren Lesungen in Schulen hatte sie bemerkt, wie viele junge Leute unter psychischen Problemen litten. Seit Mitte März ist der Roman im Buchhandel erhältlich.

Die 15-jährige Elli leidet unter Burn-out, Marilu unter einer bipolaren Störung. Zerrissen zwischen Depressionen und Phasen überschwänglicher Verzückung, schockiert sie ihre Umgebung bisweilen mit lebensgefährlichen Tests. In der Klinik Sonnenblick, irgendwo zwischen Rhein und Neckar gelegen, lernen die beiden jungen Frauen sich kennen und schließen eine innige Freundschaft. Elli glaubt sogar, sie habe Marilu ihr Leben zu verdanken. Als sie aus der Klinik entlassen wird, schenkt sie der selbstmordgefährdeten Freundin zum Abschied eine Sonnenuhrkette.

Zwei Jahre später erreicht Elli ein Brief mit der Kette und der nach einem Hilferuf klingenden Aufforderung, sich aufzumachen und die Freundin ausfindig zu machen. Mit Marilus Bruder Lasse begibt sich Elli auf die Suche, die sie von Station zu Station führt, von einem verrätselten Hinweis zum nächsten, an den die besorgten Retter aber erst kommen, wenn sie zuvor gefährliche Mutproben bestehen. Auf diesem zweitägigen Roadtrip, einer Art Schnitzeljagd durch den Odenwald mit der Endstation Berlin, stoßen zu den beiden, denen ständig die Zeit im Nacken sitzt, Ellis Freund Tom und Jule, die Aufsicht in einem Kletterpark. Unterbrochen wird die Erzählung von Rückblenden mit Ellis Erinnerungen an die gemeinsame Zeit in der Klinik „Sonnenblick“. Statt Kapitelüberschriften gliedern den Roman Angaben der Wochentage und der Uhrzeit.

„Das Leben liebt euch“

Als Tania Witte im April 2019 das Turmzimmer der Alten Feuerwache bezog, war gerade ihr erster Roman „Die Stille zwischen den Sekunden“ erschienen. Darin entgeht die Hauptperson Mara knapp einem Bombenanschlag auf eine U-Bahn und sucht daraufhin ihre kurdische Freundin Sirin.

Von der Suche nach einer Freundin handelt nun auch „Marilu“, mit dessen Stoff sich die heute 46-jährige Jugendbuchautorin bereits trug, als sie nach Mannheim kam. Nur hieß Elli damals in der Findungsphase noch Zara, davor Ixi, und Marilu hieß Liv. Und der Arbeitstitel des Buches lautete „Sonnenblick“. Damals nämlich stand für die Autorin schon fest, dass sich ihr neuer Roman um psychische Probleme Jugendlicher drehen werde. Während ihrer Lesungen in Schulen, erzählte Tania Witte bei ihrer Vorstellung in der Alten Feuerwache, habe sie bemerkt, dass viele Jugendliche darunter leiden. Wohl deswegen findet sich auf der ersten Seite ihres Buches neben einer Widmung ein Hinweis auf Nummer und E-Mail-Adresse der Telefonseelsorge und auf die Internetadresse der Jugendnotmail. Die Widmung aber lautet: „Für alle, die um sich kämpfen. Das Leben liebt euch, auch wenn es das – ich weiß – nicht immer zeigt.“

Unter dem Pseudonym Ella Blix

Das Exposé hat die Jury damals schon so angesprochen, dass sie Tania Witte aus einer Vielzahl von Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt und das Stipendium an sie vergeben hat, übrigens das einzige Stadtschreiberstipendium für Kinder- und Jugendbuchautoren in Deutschland. Für die Schriftstellerin und Poetry-Performerin sprach sicherlich außerdem, dass die gebürtige Triererin, die inzwischen in Berlin lebt, bereits eine recht stattliche Anzahl von Buchveröffentlichungen vorzuweisen hatte. Unter ihrem Pseudonym Ella Blix sind – ebenfalls im Arena Verlag – „Der Schein“ und „Wild. Sie hören dich denken“ erschienen, unter ihrem wirklichen Namen außerdem nach 2011 schon die Romane „beziehungsweise liebe“, „leben nebenbei“ und „bestenfalls alles“.

Nichts für Leute mit Höhenangst

Ihr Aufenthalt in Mannheim bot ihr die willkommene Gelegenheit, für das Buch im Zentralinstitut für seelische Gesundheit zu recherchieren und sich wissenschaftlich beraten zu lassen. Ihr Roman ist deswegen aber keineswegs trocken geraten.

„Was ist eigentlich los mit unserer Gesellschaft?“, fragte Tania Witte bei ihrer ersten Vorstellung in der Alten Feuerwache und gab sich gleich selbst die Antwort: „Den Jugendlichen heute fehlt die Erdung, mit der meine Generation noch aufgewachsen ist.“ Vielleicht deswegen zieht es Marilu in schwindelerregende Höhen und zu den Sternen, in deren Nähe sie auch ihre Retter zwingt. Über manche Länge in Tania Wittes Roman, in dem die Schilderung eines gemeinsamen Frühstücks eine ganze Seite einnehmen kann, sieht der ungeduldige Leser in einer atemberaubenden Schlussszene am Ende gern hinweg. Soviel sei hier verraten: Leser, die unter Höhenangst leiden oder denen leicht schwindlig wird, sollten vor der Lektüre der letzten 20 Seiten nach einem festen Halt Ausschau halten.

Nur noch eine kleine Bemerkung zum Schluss. Dass Tania Witte ihren Roman, insbesondere die Dialoge, mit englischen Wörtern durchsetzt, die wie „mega“ und „super“ zur Sprache Jugendlicher gehören wie die Risse an den Knien von Pseudo-Vintage-Jeans, ist verständlich. Sie will ja Jugendliche ansprechen und muss sich anpassen und subkulturell gebräuchliche Wörter wie „scary“ oder „nice“ einstreuen. Nur warum bloß muss ein Hinweis Marilus auch noch „hint“ heißen?

Lesezeichen

Tania Witte: Marilu. Arena Verlag Würzburg 2021. 288 Seiten. Ab 14 Jahren. 15 Euro