Es war wohl großes Glück, dass der Wind am Samstagabend Richtung Bundesstraße wehte. So blieben die Häuser am Rande des Frankenthaler Vororts Studernheim von den Flammen verschont, die auf einer etwa 4000 Quadratmeter großen Fläche beim ehemaligen Real-Markt wüteten. Feuerwehr und Polizei warnen: Bei dieser Trockenheit kann schon ein Funke verheerende Folgen haben. Mehr über den Einsatz in Studernheim und einen zweiten Flächenbrand in Frankenthal lesen Sie hier.

Schon vor dem Baubeginn des neuen Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen steht fest, welches Kunstwerk im Innenraum künftig die Blicke auf sich ziehen soll: Im Wettbewerb um die „Kunst am Bau“ hat sich die Jury einstimmig für einen Entwurf der Künstlerin Sabine Straub aus München entschieden. Das Kunstwerk misst 170 Meter und wiegt 1,5 Tonnen. Mehr dazu lesen Sie hier.

In Schulen ist derzeit viel Bewegung, obwohl die Schüler und Lehrer Ferien haben. Es wird repariert und gebaut. Insgesamt 35 Millionen Euro sind in Ludwigshafen für drei Großprojekte eingeplant. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Bürger schimpfen über Raser und fürchten die Unfallgefahr im Ort, doch die Straßenbehörde sagt: „Nein, da wird gar nicht so schnell gefahren.“ In der Regel entscheiden Geschwindigkeitsmessungen darüber, ob auf einer Straße Schikanen zur Verkehrsberuhigung eingerichtet werden. So einen Fall gibt’s aktuell in Dudenhofen.

Der Standort für die Gedenkstätte für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Speyer sorgt für Diskussionen. Das Thema ist sensibel und eine Bewertung schwierig. Mehr zu der Auseinandersetzung lesen Sie hier.