Eine Frau unter Medikamenteneinfluss hat am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet mehrere rote Ampeln überfahren, Kurven geschnitten und aufgrund ihrer Fahrweise einen Fußgänger gefährdet. Die Fahrt endete vor einer Großbäckerei in der Hauptstraße in Rheingönheim. Dort machten die alarmierten Polizeibeamten die Autofahrerin ausfindig.

Da laut Polizei der Verdacht bestand, dass die 60-Jährige unter dem Einfluss von Medikamenten stand, wurde ihr in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass sich durch die Einnahme von Medikamenten das Reaktionsvermögen und die Wahrnehmung im Straßenverkehr verändern können. Verkehrsteilnehmer sollten mit ihrem Arzt besprechen, wie sich Medikamente auf die Fahrtüchtigkeit auswirken können. Im Zweifel solle man das Auto stehen lassen, rät die Polizei. Die Beamten suchen nun Zeugen, die durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurden oder ihre Fahrt beobachtet haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.