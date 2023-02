Zunächst hatte vorige Woche eine Spaziergängerin das Polizeirevier Heidelberg-Süd über einen verdächtigen Fund im Sandhofer Weg in Heidelberg-Wieblingen informiert. Sie hatte ein mit Nägeln versetztes weißes Pulver entdeckt. Wenig später wurde der Polizei erneut der Fund von präpariertem Hundefutters in dem Bereich mitgeteilt. In diesem Fall handelte es sich laut Polizei um Hundefutter, das mit Klingen eines Cuttermessers versehen war. Das Pulver sowie das Hundefutter wurden sichergestellt. Beides wird nun näher untersucht. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz übernommen.