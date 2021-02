Die Stadtratsfraktion der Linken lädt für Freitag, 19. Februar, um 15 Uhr am Lichttor vor dem Rathaus zu einer Gedenkveranstaltung ein. Dabei soll an die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau am 19. Februar 2020 erinnert werden. Es werden laut Veranstalter die Namen der Opfer vorgelesen und Lichter aufgestellt. Es gelten die Corona-Regeln, weshalb Interessenten gebeten werden, mit Maske zu kommen, Abstand zu halten und zu unterschiedlichen Zeiten eine Kerze abzustellen.