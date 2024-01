Manche Gedenktage sind ein Grund zum Feiern, andere ein Grund, mir Gedanken zu machen und nachdenklich zurückzuschauen. Das Gegenteil wäre, zu vergessen. Um dies zu verhindern, gibt es sie, die Gedenktage.

Heute ist der 27. Januar – an diesem Tag wird in Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Millionen von Menschen wurden durch das Nazi-Regime ermordet: Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Menschen mit Handicap, politisch Andersdenkende, Kriegsgefangene. Weil dieses Regime sich anmaßte, Menschen für „lebensunwert“ zu erklären.

Birgit Kiefer Foto: privat

Die Erinnerung an diese Zeit der deutschen Geschichte konfrontiert mich mit Unrecht, Unheil, Mord und Tod. Die Erinnerung mahnt mich, wohin Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit führen können. Viele haben mitgemacht. Viele haben geschwiegen oder weggesehen, als plötzlich der Klassenkamerad, die Schulfreundin, die Nachbarsfamilie, der Arbeitskollege verschwanden. Will ich mich heute noch daran erinnern? Das war schließlich die Generation meiner Großeltern. Halte ich es doch lieber mit denen, die ein „Ende der Debatte“ fordern.

Jüdische Weisheit

„Erinnerung heißt das Geheimnis der Erlösung, Vergessen verlängert das Exil“, sagt eine jüdische Weisheit. Mich an das erinnern, was da in Deutschland geschah, halte ich für wichtig und richtig. Ich möchte Augen und Ohren offen halten. Achtsam sein für das, was heute an Unmenschlichkeiten geschieht, welche Parolen ich heute höre oder lese. Ich möchte den Mund aufmachen gegen Unrecht und Ungerechtigkeit, gegen Krieg und Gewalt bei uns und anderswo. Für mich folgt aus den furchtbarsten Ereignissen der jüngeren deutschen Geschichte Verantwortung für heute – und für die Zukunft.

Erinnerung, mich erinnern können, das macht uns Menschen aus. Mich erinnern bedeutet: Ich werde mir meiner Wurzeln bewusst. Und meiner Verantwortung. Dabei vertraue ich auf Gott, Gott steht auf der Seite des Lebens. Gottes Ja zum Leben weckt in mir die Kraft, mich einzusetzen für eine Welt, in der Menschen einander respektvoll begegnen, sich gegenseitig achten und wertschätzen.

Die Autorin

Birgit Kiefer, 62, ist Pfarrerin in Mundenheim.