Eingebettet in den Weltgedenktag für verstorbene Kinder findet am Sonntag, 11. Dezember, 11 Uhr, in der Schwesternkapelle des St. Annastift (im Gebäude des Kinderheims, Karolina-Burger-Straße 51) in Mundenheim ein Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder statt. Eingeladen sind alle, die ein Kind verloren haben und in diesem Rahmen mit anderen zusammen dieses Kindes gedenken wollen. Dem St. Annastift zufolge besteht die Möglichkeit, den Namen des Kindes in ein Erinnerungsbuch einzutragen, das am Eingang der Kapelle ausliegt. Die Namen werden während der Feier verlesen. Wer nicht selbst kommen kann, den Namen des Kindes jedoch verlesen haben möchte, kann sich per E-Mail an pfarramt.klinik.lu.3@evkirchepfalz.de wenden. Am Welttag für alle verstorbenen Kinder soll unter dem Motto „Worldwide Candle Lighting“ („Weltweite Kerzenlichter“) am zweiten Sonntag im Dezember eine Lichterkette rund um den Erdball symbolisieren, dass diese Kinder nie vergessen werden.