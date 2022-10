Ein Jahr ist es am 2. Mai her, dass ein 47 Jahre alter Patient des Zentralinstituts für seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim bei einem Polizeieinsatz gegen ihn gestorben ist. Der Fall hat die Menschen in der Region erschüttert und beschäftigt die Öffentlichkeit bis heute. Eine Gruppe, die sich Initiative 2. Mai nennt, lädt nun für den kommenden Mittwoch, 18 Uhr, zu einer Mahnwache auf den Marktplatz, den Ort des Geschehens vor einem Jahr, ein. Höhepunkt soll laut deren Mitteilung die Enthüllung einer Gedenktafel sein.