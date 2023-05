Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Dank für das langjährige Engagement von Pia Ternes haben der BUND und das Tierheim Ludwigshafen am Eingang des Tierheims in der Wollstraße ein Apfelbäumchen gepflanzt und eine Gedenktafel angebracht. Die engagierte Tierschützerin starb im Januar 2019 im Alter von nur 58 Jahren an einem Krebsleiden.

Pia Ternes war in vielen Ludwigshafener Verbänden aktiv. Mit hohem persönlichem Engagement habe sie sich für den Tierschutz in Ludwigshafen eingesetzt und den Verein Tierheim Ludwigshafen