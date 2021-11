Eingebettet in den Weltgedenktag für verstorbene Kinder findet am Sonntag, 12. Dezember, 15 Uhr, in der katholischen Kirche St. Sebastian in der Nähe des St. Annastiftskrankenhauses in Mundenheim, Saarlandstraße 3, der jährliche Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder statt. Eingeladen sind alle, die ein Kind verloren haben und mit anderen zusammen dieses Kindes gedenken wollen. Es besteht die Möglichkeit, den Namen des Kinds in ein Erinnerungsbuch einzutragen, das am Eingang der Kirche ausliegt. Die Namen werden während der Feier verlesen.

Elternkreis bereitet mit vor

Vorbereitet wird die Gedenkfeier im St. Annastift von einem Elternkreis und der Seelsorge der Kinderklinik (Pfarrer Martin Risch). Alle Mütter, Väter, trauernden Geschwister, Großeltern und alle, die sich angesprochen fühlen, sind eingeladen zu kommen. Wegen der Corona-Bestimmungen wurde auf die große Kirche ausgewichen. Es wird um Anmeldung gebeten, per Post oder E-Mail an St. Marienkrankenhaus, Pfarrer Risch, Salzburger Straße 15, 67067 Ludwigshafen, oder pfarramt.klinik.lu.3@evkirchepfalz.de. Es gelten die zum Veranstaltungszeitraum aktuellen Hygieneregelungen. Auf das anschließende Zusammensein muss in diesem Jahr leider verzichtet werden. Wer selbst nicht kommen kann, hat auch die Möglichkeit den Namen seines Kindes per E-Mail zu schicken, dieser wird dann ebenfalls verlesen.

Nie vergessen

Ein Kind zu verlieren ist ein einschneidendes Erlebnis, dass das ganze Leben verändert. Zurück bleiben trauernde Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde. Und auch die Mitarbeitenden der Klinik, die die Familie oft über lange Zeit begleiten, trauern. Täglich wird in den einzelnen Familien dieser Kinder gedacht, die Umwelt nimmt oft nicht daran teil. An einem Tag im Jahr soll dies anders sein. Am Welttag für alle verstorbenen Kinder werden überall auf der Welt um 19 Uhr brennende Kerzen in die Fenster gestellt. Unter dem Motto „Worldwide Candle Lighting“ („Weltweite Kerzenlichter“) soll am zweiten Sonntag im Dezember eine Lichterkette rund um den Erdball symbolisieren, dass diese Kinder nie vergessen werden.

Noch Fragen?



Weitere Infos im Netz unter www.st-annastiftskrankenhaus.de Suchwort „Gedenkgottesdienst“.