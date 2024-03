Überraschend ist an Heiligabend der bekannte Fasnachter und Musiker Peter Arnold im Alter von 67 Jahren verstorben. Ihm zu Ehren und als Zeichen des Abschieds haben die Ludwigshafener Karnevalvereine im Großen Rat beschlossen, mit einem Gedenkgottesdienst an den engagierten Fasnachter zu erinnern.

Arnold ist ein Urgestein der Ludwigshafener Fasnacht. Jahrzehntelang war er deren musikalischer Begleiter, als Alleinunterhalter oder bei der von ihm mitbegründeten Band „Die Brados“. Zahlreiche Hits stammten aus seiner Feder. Seinen letzten Hit „Lewwerworschd-Tango“ hatte Arnold im November beim Ehrenamt der KG Klotzgrumbeer präsentiert, ehe er aus gesundheitlichen Gründen weitere Termine absagte. Der studierte Musiker, Träger des Goldenen Löwen der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine, war eng mit der Karnevalsgesellschaft Eule, deren Senator er war, als auch mit dem Karnevalverein Mondglotzer, bei dem er viele Jahre als Senatspräsident aktiv war, verbunden. Mit seinem Keyboard war er der musikalische Botschafter der Ludwigshafener Fasnacht. Bei den Kampagne-Eröffnungen des Großen Rats, aber auch bei vielen Prunksitzungen war er stets dabei. Und er hatte auch ein großes Herz für die Senioren. Es gab nur wenige Sitzungen, die er nicht begleitete.

Auf Initiative von Michael Stein (KG Eule) treffen sich Freunde und alle, die den einstigen Bandleader der „Brados“ kannten, am Samstag, 9. März, 10.30 Uhr, zu einem Gedenkgottesdienst in der evangelischen Pauluskirche (Luitpoldstraße 41) in Friesenheim. Bei dem von Pfarrer Thomas Kiefer geleiteten Gottesdienst hält Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) die Trauerrede.