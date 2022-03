Bei einer Gedenkfeier ist am Mittwochabend auf dem Internationalen Ehrenfeld des Hauptfriedhofs – pandemiebedingt in kleiner Runde – an die im Nationalsozialismus nach Ludwigshafen verschleppten Zwangsarbeiter erinnert worden.

Als Vertreter der Stadt fand Beigeordneter Alexander Thewalt (parteilos) auch im Namen von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) klare Worte: „In ihren Rechten beschnitten. Mit falschen Versprechungen getäuscht. Als Menschenmaterial für die Rüstungsindustrie, die Landwirtschaft und in Versorgungsbetrieben missbraucht. Das war das traurige Schicksal von mehr als 50.000 Menschen aus unseren europäischen Nachbarstaaten, die zu Zwangsarbeitern auf dem Gebiet der Stadt Ludwigshafen gemacht wurden“, sagte er.

Ehrenfeld erinnert an 596 Opfer

„Viele überlebten den Zwangsdienst nicht – an 596 Opfer erinnert dieses Ehrenfeld. Die meisten hier Bestatteten stammen aus Polen und der ehemaligen Sowjetunion“, so Thewalt weiter. „Und nun blicken wir auf die grausamen Ereignisse in der Ukraine. Ein Angriffskrieg so nah bei uns. Unendliches Leid, was ein Despot, Autokrat und enthemmter Kriegsherr über unzählige unschuldige Menschen bringt. Angst und Terror – das sind Gefühle und Eindrücke, die ganz wenige ältere Ukrainer noch aus ihrer Kindheit kennen. Dass sich das jetzt wiederholt ist schrecklich. Wir verurteilen diesen Krieg aufs Schärfste und stehen an der Seite der Ukrainer. Die Gedenkveranstaltung ist ein Appell an alle Menschen, die hier leben, sich mit unseren Grundwerten auseinanderzusetzen und Hass niemals siegen zu lassen.“

Eingeladen hatten die Deutsch-Polnische Gesellschaft Mannheim-Ludwigshafen, der Internationale Bauorden, die Kinderhilfe Ukraine, die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar und das Stadtarchiv.