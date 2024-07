2024 jährt sich zum 80. Mal die Ermordung der letzten im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau noch lebenden 4300 Sinti und Roma. In der Nacht vom 2. auf 3. August 1944 wurden sie – vor allem alte Menschen, Frauen und Kinder – in den Gaskammern von der SS ermordet. Zusammen mit Jugendlichen aus der Ukraine gedenkt die „Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar für Swjahel“ am Freitag, 2. August, 10.30 Uhr, in Ludwigshafen am Mahnmal der Sinti und Roma am Rathausplatz der Opfer. Nach einem Grußwort von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) wird die Vorsitzende der Kinderhilfe, Valentyna Sobetska, die Gedenkansprache halten. Vom Landesverband der Sinti und Roma wird Mario Lagrenne, von der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche Pater Pedro Bokanov daran teilnehmen. Peter Runck moderiert die Gedenkveranstaltung. Bei der Gedenkfeier wird auch an die im Nationalsozialismus ermordeten Roma in der Ukraine gedacht. Die Veranstaltung wird mit Jugendlichen aus der ukrainischen Partnerstadt Swjahel geplant, die sich zu dieser Zeit zur „Auszeit vom Krieg“ in Ludwigshafen aufhalten. Die Veranstaltung findet in deutscher und ukrainischer Sprache statt und wird etwa 30 Minuten dauern.