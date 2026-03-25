Auf dem Hauptfriedhof wurde der Zwangsarbeiter des Zweiten Weltkriegs gedacht. Der 23. März spielt dabei eine besondere Rolle.

Im Zweiten Weltkrieg verschleppten die Nationalsozialisten unzählige Männer aus den besetzten Gebieten als Zwangsarbeiter nach Deutschland. Etwa 50.000 Menschen wurden bis Kriegsende in Ludwigshafen ausgebeutet, etwa 30.000 in Betrieben der heutigen BASF. Sie mussten hart arbeiten, bei schlechter Versorgung. Manche überlebten das nicht oder starben bei Luftangriffen. Mit einer Gedenkfeier auf dem Hauptfriedhof wird jährlich an sie erinnert.

Veranstaltet von Deutsch-Ukrainischen, Deutsch-Polnischen und Deutsch-Französischen Partnerschaftsvereinen sowie dem Stadtarchiv findet in Ludwigshafen seit 2018 immer am 23. März eine Gedenkfeier für die Zwangsarbeiter der NS-Zeit auf dem Hauptfriedhof statt. Denn am 23. März 1945 wurde die Stadt von amerikanischen Truppen übernommen und die Zwangsarbeiter wurden befreit. Auf dem Hauptfriedhof erinnert ein Gräberfeld mit etwa 600 Grabsteinen vor allem an aus Polen und der ehemaligen Sowjetunion (UdSSR) stammende Zwangsarbeiter aus Ludwigshafen und der Pfalz.

In der NS-Zeit überall und für jeden sichtbar

Wie Bürgermeister Andreas Schwarz (SPD) zu Beginn seiner Ansprache betonte, „ist die Gedenkfeier am 23. März in Ludwigshafen die einzige regelmäßige Veranstaltung dieser Art im ganzen Land Rheinland-Pfalz“. Zwangsarbeit in allen Formen sei ein zentrales Element für die Wirtschaft des NS-Systems gewesen, Millionen Menschen seien dazu verschleppt worden. „Viele überlebten diese Zeit nicht, andere hatten für den Rest ihres Lebens daran zu tragen. Es waren Menschen mit Namen, ihr Leid darf nicht vergessen werden“, sagte Schwarz. „Die Geschichte verpflichtet uns, wachsam zu bleiben. Sie lehrt uns, wohin Ausgrenzung von Menschen führen kann.“

Bernhard Kukatzki, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, erklärte, Zwangsarbeiter seien in der NS-Zeit überall und für jeden sichtbar gewesen. Es habe jedoch große Unterschiede gegeben. Zwangsarbeiter aus Polen und der UdSSR hätten dabei nach den „rassischen“ Maximen des NS-Regimes am unteren Ende gestanden.

Zwangsarbeiter in Betrieben und Landwirtschaft

Wie aus der Auswertung historischer Quellen bekannt ist, waren in Ludwigshafen während des Kriegs etwa 50.000 Zwangsarbeiter im Einsatz, darunter auch Frauen. Diese ersetzten die deutschen Männer, die zum Militär eingezogen worden waren und hielten damit die Kriegswirtschaft am Laufen. Im damaligen Chemiewerk der IG Farben in Ludwigshafen, heute BASF, bestand die Belegschaft zeitweise zu einem Drittel aus Zwangsarbeitern. Außer großen Unternehmen wie IG Farben, Giulini und Halberg griffen nach Erkenntnissen der Historiker auch mehr als 100 kleinere Betriebe und die Landwirtschaft auf Zwangsarbeiter zurück. Zu Beginn des Krieges wurden ausländische Arbeitskräfte angeworben, um Geld zu verdienen. Die „Fremdarbeiter“ kamen aus Spanien, Italien und Frankreich. Ab 1941 wurden Menschen in Frankreich und besetzten Gebieten im Osten zwangsverpflichtet, ab 1942 kamen sowjetische Kriegsgefangene, ab 1944 sogar italienische Kriegsgefangene hinzu. Bei Kriegsende gab es Zwangsarbeiter aus 20 Nationen.

Anders als in Mannheim waren in Ludwigshafen wohl keine KZ-Häftlinge im Einsatz. Die Lebensbedingungen für Zwangsarbeiter waren hart, aber nicht für alle gleich. Am schlechtesten behandelt wurden die „Ostarbeiter“ aus Polen und der Sowjetunion, die im NS-System als minderwertig galten. Auf das Verhältnis zu einer deutschen Frau stand die Todesstrafe. Es gab lange Arbeitszeiten sowie schlechte Ernährung und unhygienische Verhältnisse. Wer aufmuckte, wurde hart bestraft. Für die meisten Toten, nach Schätzungen rund 1100, sorgten die Luftangriffe, da Zwangsarbeiter bei Bombardements zunächst nicht in die den Deutschen vorbehaltenen Luftschutzbunker durften.

Mit einem Vortrag autobiographischer Texte junger Zwangsarbeiter erinnerten bei der Gedenkfeier zwei Jugendliche der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft an ihre Schicksale. Nach der Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer folgte ein Gebet, gesprochen von Pfarrer Josef Szuba, „selbst Sohn eines polnischen Zwangsarbeiters in der Pfalz“, wie er sagte. Für Musik sorgte Philipp von Villiez (Gitarre).

Info

„Man machte mit uns, was man wollte – Ausländische Zwangsarbeiter in Ludwigshafen 1939-1945“ von Eginhard Scharf, Verlag Regionalkultur, 2004.