Neue „Stolpersteine“ erinnern an zwei jüdische Familien, die in der Nazi-Zeit ihre Geschäfte unter Wert verkaufen mussten. Sie flohen vor der Verfolgung ins Ausland. Ihre Nachfahren aus England und den USA kamen zum Gedenken.

Mit der Verlegung von „Stolpersteinen“ an ihren ehemaligen Wohnorten in der Lisztstraße im Stadtteil Süd und der Prinzregentenstraße im Hemshof wurde am Freitag in Ludwigshafen an das Schicksal der jüdischen Familien Hirschler und Schwarz erinnert. Zu den Gedenkveranstaltungen waren Angehörige der Familie Hirschler aus England sowie Nachkommen der Familie Schwarz aus New York City und Dallas (Texas) angereist.

Bei einem Empfang in den Räumen des Stadtarchivs begrüßten Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) und Archivleiter Stefan Mörz die ausländischen Gäste. „Heute wurden in Ludwigshafen wieder Stolpersteine gesetzt. Sie sollen die Menschen zum Innehalten bewegen. Und an das Schicksal der jüdischen Menschen erinnern, die in der Stadt zum Opfer von Verfolgung wurden. Damit sich so etwas nie mehr wiederholt“, sagte Reifenberg und dankte dem Verein „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ für sein Engagement.

Begonnen hatte der Tag am Vormittag mit der Verlegung der Stolpersteine für die Mitglieder der Familie Hirschler vor dem ehemaligen Wohnort in der Lisztstraße 117 in Süd. Auf den gravierten Messingplatten namentlich genannt werden hier Carl und Hilda sowie ihre Kinder Agnes Beate („Beatrice“) und Franz Georg. Das Familienoberhaupt Carl Hirschler hatte nach einer Lehre im Bergbauwesen eine Großhandelsfirma für Erze und Mineralien gegründet. Nach der Enteignung seines Unternehmens 1938 floh Carl Hirschler vor den Nazis zu seiner Tochter Beatrice, die in Paris studierte. Mutter Hilda gelang mit Sohn Franz nach dem Novemberpogrom 1938 die Flucht nach Norwegen. Die Familie vereinte sich in England wieder und baute sich dort ein neues Leben auf. Zur Verlegung der Stolpersteine waren neun Mitglieder der Familie Hirschler aus England gekommen. Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Süd sorgten für einen feierlichen Rahmen.

Die Verlegung der Stolpersteine für die Familie Schwarz und Karl Sidlin vor dem ehemaligen Wohnort in der Prinzregentenstraße 65 wurde am Nachmittag von der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, Stamm Herz Jesu Ludwigshafen, gestaltet. Auf den Messingplatten finden sich die Namen und Daten von Oskar und Therese Schwarz und Karl Sidlin eingraviert. Der Grund für die unterschiedlichen Namen war ein Mord. 1926 erschoss ein Geistesgestörter Karls Vater, den Uhren- und Goldschmiedehändler Carl Sidlin, in seinem Geschäft in der Prinzregentenstraße. Nachdem die Mutter Therese Jahre später den Goldwarenhändler Oskar Schwarz heiratete, änderte sich auch ihr Nachname. Nach dem Novemberpogrom 1938 kam Oskar Schwarz wie viele jüdische Männer zunächst ins Konzentrationslager Dachau. Wieder zurück, wurde er 1939 gezwungen, sein Geschäft unter Wert an einen „arischen“ Käufer abzugeben. Noch 1939 flüchtete die Familie zunächst nach Frankreich, 1942 in die Schweiz und 1945 nach Palästina, bis sie sich ein Jahr später in England niederließ.

Die beiden Söhne von Karl Sidlin/Schwarz sind aus den USA zur Verlegung der Stolpersteine nach Ludwigshafen angereist. Er habe über seine Familiengeschichte und den Holocaust recherchiert und sei dabei auf die Initiative „Stolpersteine“ gestoßen, erzählte der 67-jährige Ron Schwarz aus Dallas.

Wegen der Stolpersteine und des Andenkens an die Familie Hirschler habe er nach einem Hinweis eines Bekannten auf das Projekt um das Jahr 2017 herum den Kontakt mit dem Ludwigshafener Stadtarchiv gesucht, erzählte Jonathan Knight aus West Sussex, England. Seine Mutter Beatrice Hirschler hat nach der Heirat den Namen Knight angenommen. Das Projekt Stolpersteine sei als großes Erinnerungsnetzwerk sehr wertvoll und wichtig, betonte er.

Die Idee und das Konzept stammen von dem Kölner Künstler Gunter Demnig, der seit vielen Jahren in Städten in Deutschland und Europa mit öffentlichen „Verlegeaktionen“ auf das Schicksal von Opfern des Nationalsozialismus aufmerksam macht. Allein in Ludwigshafen erinnern inzwischen über 300 Stolpersteine an die Schicksale einst hier lebender Menschen.

