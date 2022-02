Die Linksjugend, die Jusos und die Grüne Jugend sind am Samstagnachmittag auf dem Berliner Platz zusammengekommen, um an die Opfer des rassistischen Terroranschlags vor zwei Jahren in Hanau zu erinnern und ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Rund 20 Personen nahmen aktiv an der Veranstaltung teil, etwa 20 Zuschauer waren vor Ort. Neun überwiegend junge Menschen, acht Männer und eine Frau, wurden am 19. Februar 2020 in Hanau von einem 43-Jährigen erschossen – die Motive waren Rassismus und Hass. Dem Täter ging es darum, gezielt Personen mit ausländischen Wurzeln zu treffen. Nach seinen über 40 Schüssen, die er an verschiedenen Tatorten abgegeben hatte, fuhr der 43-jährige Hanauer damals nach Hause, tötete in der elterlichen Wohnung seine Mutter und zuletzt sich selbst. Auch die Linksfraktion des Ludwigshafener Stadtrats erinnerte am Samstag an die Opfer terroristischer Gewalt und hatte am Lichttor vor dem geschlossenen Rathaus zu einer Schweigeminute aufgerufen.