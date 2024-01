Seit 1996 wird der 27. Januar, der Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, als offizieller Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Im Jahr 2005 haben die Vereinten Nationen den Tag zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erklärt. Die Stadt Mannheim erinnert an diesem Tag, 19 Uhr, im Jüdischen Gemeindezentrum, Samuel-Adler-Saal, F3, mit einer Gedenkveranstaltung an die Opfer des Nationalsozialismus. Der Schwerpunkt der Veranstaltung wird laut Stadtverwaltung auf Kindern und Jugendlichen als Opfer und Verfolgte des Nationalsozialismus liegen. Schülerinnen und Schüler aus acht Mannheimer Schulen werden dazu im Jüdischen Gemeindezentrum Beiträge präsentieren.