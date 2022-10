Genau eine Woche nach der Bluttat von Oggersheim gedenkt die Stadt Ludwigshafen der beiden Todesopfer und des Schwerverletzten. Die Andacht findet in der Kirche Christ-König in Ludwigshafens größtem Stadtteil statt. Auch die Eltern eines 20-Jährigen, der bei der Messerattacke getötet wurde, sind vor Ort. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat sich auf dem Vorplatz der Kirche lange mit ihnen unterhalten. Die Eltern wirkten äußerlich gefasst. Genau um 12.20 Uhr beginnt die ökumenische Andacht, dies ist der Zeitpunkt an dem mutmaßlich ein 25-Jähriger aus noch ungeklärten Gründen zwei 20 und 35 Jahre alte Handwerker in der Philipp-Scheidemannstraße mit einem großen Messer angegriffen und getötet hat. Wenig später griff der Mann in einem Drogeriemarkt in der Comeniusstraße einen 27-Jährigen an und verletzte ihn lebensgefährlich. Die Polizei stellte den Angreifer in dem Markt und schoss ihn nieder. Er und sein letztes Opfer überlebten.

Zu Erinnerung an die Tat läuteten die Kirchenglocken in Oggersheim und anderen Stadtteilen. An der Andacht nehmen neben Angehörigen, Freunden und Anwohnern auch Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD), Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) und zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens in der Stadt teil. Als Vertreter der Landesregierung ist Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) dabei, der sich ebenfalls ins Kondolenzbuch eingetragen hat. In die Kirche gekommen sind auch Mitarbeiterinnen des Drogeriemarkts, dem letzten Tatort. Sie haben mit geröteten Augen die Kirche betreten und geben sich gegenseitig Halt. Die Bluttat hat großes Entsetzen ausgelöst.

Bereits am Sonntag hat es einen privat organisierten Trauermarsch durch Oggersheim gegeben, an dem rund 1200 Menschen teilnahmen. An der Gedenkfeier in der Kirche nehmen etwa rund 350 Menschen teil. Es ist ein stilles Gedenken. Reden sind nicht vorgesehen.