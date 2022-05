Den ersten Familien von Sinti und Roma, die 1940 in Rheinland-Pfalz während des NS-Regimes familienweise in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert wurden, hat der Landesverband Deutscher Sinti und Roma am Montagvormittag an der Gedenkstele am Ludwigshafener Rathausplatz mit einer Gedenkminute gedacht. Bei der Veranstaltung waren unter anderen Mario Lagrene, Mitglied des Vorstands des Verbandes Deutscher Sinti und Roma – Landesverband Rheinland-Pfalz, sowie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) zugegen und legten einen Kranz nieder.