Vor 83 Jahren sind Sinti und Roma vom Ludwigshafener Bahnhof aus in Arbeits- und Vernichtungslager deportiert worden. Am Dienstag wurde an ihr Schicksal erinnert.

„Ich habe viele tote Menschen gesehen. Das kann ich niemals vergessen“, zitierte Ilona Lagrene aus den Erinnerungen ihrer Schwestern Lore Georg und Renate Meinhard. Beide hatten auch das „Schnell, schnell – alle einsteigen“, der SS-Leute noch im Ohr, mit dem ganze Familien Sinti und Roma am 16. Mai 1940 auf dem Ludwigshafener Hauptbahnhof in die wartenden Eisenbahnwaggons gescheucht worden sind.

Um 12.40 Uhr fuhr der Zug in Richtung der Arbeits- und Vernichtungslager nach Polen. An Bord waren die Familien der Sinti und Roma aus der Pfalz, Rheinhessen und Nordbaden. „Rund 600 Jahre haben sie in Deutschland gelebt, waren Händler, Arbeiter, Selbstständige und Angestellte, sogar Soldaten. Nach der Machtübernahme waren diese Menschen plötzlich ,Zigeuner’ und Kriminelle“, beschrieb Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) die Situation der Sinti und Roma in der Pfalz. Umso wichtiger sei das Andenken an das damals verübte Unrecht.

Nur elf Menschen kehrten zurück

„Wir haben in Ludwigshafen viele Menschen, die das Gedenken, Mahnen und Erinnern nicht aufgegeben haben“, sagte Steinruck bei der Gedenkfeier an der Erinnerungsstele am Rathaus-Center, wo sich früher der Hauptbahnhof befand. Zumal nicht nur die Familien in die Lager geschickt worden waren. „Gleichzeitig hat man hier ihre Häuser und Wohnungen zerstört, um eine Rückkehr zu verhindern.“ Nur elf Sinti und Roma konnten nach ihrer Rückkehr nach Ludwigshafen Anträge auf Wiedergutmachung stellen. Auch deshalb sei die Erinnerung an die deportierten Sinti und Roma nicht weniger wichtig als bei den jüdischen Mitbürgern. „Jeder Mensch zählt“, betonte die Oberbürgermeisterin.

Das sei die richtige Einstellung, befand Jacques Delfeld, Vorsitzender des Landesverbandes der Sinti und Roma. Ludwigshafen habe dabei eine Vorreiterrolle. „Das war 1993 die erste Stadt mit einer Gedenktafel für die deportierten Sinti und Roma.“ Dabei sei das Gedenken heute selbstverständlich. „Vor 30 Jahren war es das noch nicht.“ Das ehrenvolle Andenken sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Versöhnung: „Um sich die Hand zu geben, muss man zunächst einmal die Faust öffnen“, so Delfeld.

Opfer zitiert

Seine Stellvertreterin Lagrene erinnerte mit Worten der Deportierten an das Geschehen vor acht Jahrzehnten. Beispielsweise zitierte sie Rose Reinhard, Schwester des Musikers Schnuckenack Reinhard, die als Zwölfjährige am Ludwigshafener Klinikum zwangssterilisiert wurde. „Ein Polizist stand dabei. Man hat gesehen, dass es ihm sehr unangenehm war.“ Bei der Deportation sei „auch der Schnuckenack dabei gewesen.“ Durch gute Beziehungen des Arbeitgebers des Vaters sei die Familie aber wieder zurück nach Ludwigshafen gekommen. „Man hat gesehen, dass also trotzdem etwas möglich war.“

Es sei wichtig, auch heute jeglicher Form von Antisemitismus und Antizionismus geschlossen entgegenzutreten, sagte die Oberbürgermeisterin. Eine Fahrt wie am 16. Mai 1940 vom Ludwigshafener Hauptbahnhof aus in Richtung der Lager in Polen dürfe sich niemals mehr wiederholen. „Denn obwohl die Fahrt als Familienausflug getarnt war, war jedem klar, dass es sich um eine Reise in den Tod handelt“, sagte Steinruck.