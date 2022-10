Schon in meiner Kindheit haben wir begeistert das Lied gesungen: „Danke für diesen guten Morgen“. Ein richtiger Gassenhauer. Wofür da nicht alles gedankt wird: für die Arbeitsstelle, für das kleine Glück, für gute Freunde. Auch dafür, dass man Feinden verzeihen kann, für Traurigkeiten, für die Musik, und nicht zuletzt dafür, dass man überhaupt danken kann.

Das Lied erinnert uns daran, dass nichts selbstverständlich ist. Oft leben wir mit der Einstellung: Das steht mir zu. Das kann ich mir jederzeit kaufen. Das können wir uns doch problemlos leisten. Diese Sicherheit wird gerade heftig erschüttert. Die Energie wird knapp. Lebensmittel werden teurer. Der extrem trockene Sommer beeinträchtigt die Ernte. Der Klimawandel ist hautnah spürbar.

Morgen wird in vielen Gemeinden das Erntedankfest gefeiert. Gerade die gegenwärtigen Krisensymptome machen uns bewusst, dass nichts selbstverständlich ist: Nahrung, Kleidung, Gesundheit, Arbeit, ein Dach über dem Kopf, ein warmes Zuhause.

Danken braucht ein Gegenüber

Und wie kostbar und gefährdet der Frieden ist, spüren wir in diesen Tagen ganz besonders. Danken braucht ein Gegenüber. Das meiste, was uns freut, haben wir nicht selbst gemacht. Wir verdanken es anderen. Darum ist nichts unerträglicher als undankbare Menschen, die überall nur die Defizite sehen.

Was mich an dem bekannten Danklied schon als Kind besonders beeindruckt hat: Auch für das Danken können wir danken! Ja, der Mensch ist das einzige Wesen, das über sich nachdenken und seine Situation bewusst erfassen kann.

Danken hat mit denken zu tun. Beide Wörter haben dieselbe Wurzel. Unser Dank braucht ein Gegenüber. Für uns Christen ist es letztlich Gott, dem wir die Schöpfung und unser Leben verdanken. Darum fordert Paulus seine Gemeinde in Kolossä auf: „Seid dankbar! Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Durch ihn dankt Gott, dem Vater“.

Der Autor

Josef D. Szuba (61) ist Pfarrer in der Pfarrei Hl. Katharina von Siena.