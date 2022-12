Der letzte Tag des Jahres. 2022 geht zu Ende. Freuen Sie sich darüber? Mit welchen Gefühlen verabschieden Sie dieses Jahr? Kann es für Sie nicht schnell genug vorüber sein? „Gott sei Dank ist es vorbei, es kann nur besser werden.“ So mag mancher denken, der auf die Weltereignisse des ablaufenden Jahres zurückblickt oder Menschen aus dem nahen Umfeld verloren oder andere persönliche Lebenskrisen erfahren hat.

Aber vielleicht haben Sie ja auch ganz Anderes erlebt – einen schönen Urlaub, nach dem Verzicht in den „Corona-Jahren“ 2020 und 2021. Oder den Besuch von Konzerten oder Volksfesten mit Freunden. Die Geburt eines Kindes.

Was war gut, was mühsam?

Wir betrachten das Jahr, das zu Ende geht: Was war gut, was mühsam? Welche Kämpfe musste ich durchstehen? Wo habe ich aber auch Segen erfahren?

Alexander Ebel Foto: privat/Gratis

Im Alten Testament, im 32. Kapitel des Ersten Buchs Mose, gibt es die Erzählung davon, wie Jakob, einer der Stammväter des Volkes Israel, am Fluss Jabbok mit einem Mann ringt. Ist es ein Engel? Oder gar Gott selbst? Das bleibt in der Schwebe. Aber Jakob gelingt es am Ende, sich den Segen des Anderen zu erringen.

Er trägt eine Verletzung an der Hüfte davon, ja, aber er geht als Gesegneter. Jakob hat sich seine Zukunft errungen durch eine schmerzhafte Erfahrung hindurch.

Das Schwere gehört zum Leben ebenso wie das Gute und Leichte. Vor diesem Wissen im Hintergrund zum Leben, zu Gott, sprechen zu können: „Ich lasse dich nicht los, erst, wenn du mich gesegnet hast!“ – diesen trotzigen Mut wünsche ich uns allen, wenn wir uns nun auf den Weg ins Jahr 2023 machen.

Der Autor

Alexander Ebel (49) ist Pfarrer in Altrip.