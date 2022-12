„Der Schuhschrank steht nicht gern im Dunkeln?“ Ich frage meine Frau. Ich bin gerade nach Hause gekommen und in der Diele brennt das Licht. Aber es ist niemand da. Und das in einer Zeit, in der wir doch Energie sparen müssen. Wir leuchten die Kirchtürme nicht mehr an. Wir verzichten auf die Weihnachtsdekoration. Das ist auch richtig. Das ist aus gutem Grund angesagt. Aber bei uns brennt das Licht.

Meine Frau kommt aus der Küche: „Was hast du gesagt?“ Ich sage: „Ich habe dich gefragt, ob sich der Schuhschrank im Dunkeln fürchtet.“ Meine Frau merkt sofort, was ich meine. Sie kennt mich lange genug. Sie sagt: „Du weißt doch, dass ich mich im Dunkeln nicht wohl fühle.“ „Ja, das weiß ich“, entgegne ich, „aber du warst gar nicht da.“ „Ich mag es einfach nicht, wenn es dunkel ist.“ Das wiederum verstehe ich. Ich mag die Dunkelheit auch nicht. Nachts zum Schlafen vielleicht, aber nicht am Tag.

Und deshalb vermisse ich die Lichter. Ich vermisse die Beleuchtung für Weihnachten. Ich vermisse auch die Sonne. Sie scheint nur so wenig in diesen winterlichen Tagen. Ich mache das Licht in der Diele aus. Wir gehen in die Küche. Ich zünde eine Kerze an und wir kochen uns einen Tee. Die Flamme der Kerze ist klein und sie gibt nur wenig Wärme. Irgendwie ist sie ein Sinnbild des Winters. Und uns geht es ja noch vergleichsweise gut. Da will ich gar nicht meckern. Ich wärme mir ein bisschen die Hände, am Tee und an der Flamme der Kerze.

Paul Metzger Foto: privat

„Der Winter dauert ja nicht mehr so lange“, sagt meine Frau. „Aber der Höhepunkt der dunklen Tage kommt ja erst noch“, antworte ich. „Ja, aber gerade dann, wenn die Tage am kürzesten sind, dann kommt das Licht, auf das wir alle warten.“ Ich zitiere: „Das Licht scheint in der Finsternis.“ Ein Satz aus der Bibel. Meine Frau nickt: „Genau. Und dieses Licht verbraucht keine Energie. Das scheint immer und gerade dann, wenn es ganz dunkel ist.“ „Dann können wir Weihnachten in diesen Tagen ja besonders gut gebrauchen.“ Ich trinke einen Schluck Tee. Der macht zwar nicht hell, aber wenigstens warm.

Der Autor

Paul Metzer (49) ist Dekan des protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen.