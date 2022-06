Seit Mittwoch gibt es das 9-Euro-Ticket. Und mit dem langen Pfingstwochenende die erste Möglichkeit, ausgiebig durch die Gegend zu fahren. Wahrscheinlich werden wir davon in Ludwigshafen nicht so viel mitbekommen, wir wohnen ja in keiner touristisch besonders gefragten Stadt.

Trotzdem werden sich viele Ludwigshafener das Ticket kaufen. Denn es gibt nicht wenige Menschen hier, die sich kein teures Monatsticket leisten können, geschweige denn ein Auto. Ich würde mir wünschen, dass danach, ab September, die Ticketpreise nicht weiter ansteigen, wie es gestern ein Sprecher eines Verkehrsverbundes im Radio angekündigt hat, um die fehlende Refinanzierung wieder reinzuholen. Im Gegenteil würde ich mir wünschen, dass so etwas kommt wie das 365-Euro-Jahresticket im Nahverkehr. Und wenn ich schon beim Wünschen bin: Ich würde mir wünschen, dass wir das günstige Verreisen nutzen, um die Gegend um uns herum zu erkunden. Und dabei ein Abenteuergefühl und Gemeinschaftsgefühl entwickeln wie als junger Mensch auf Interrail-Reise. Offen für Neues, barmherzig mit den Mitreisenden, den Verspätungen und dem Personal.

Ich würde mir wünschen, dass in vollen Zügen alle ihre Masken tragen und den Sitzplatz räumen für jemanden, der ihn vielleicht nötiger braucht. Ich würde mir wünschen, dass keiner herumgrölt oder lauthals telefoniert. Eben sich darin einzuüben, sich nicht selbst als den Mittelpunkt der Welt zu betrachten.

Vielleicht bin ich da zu romantisch, aber wäre es nicht schön, es käme so etwas auf wie ein Festivalgefühl oder wie es damals war bei der Fußballweltmeisterschaft 2006? Ein großes, fröhliches und freies Pfingstvergnügen. Wir Christen feiern Pfingsten. 50 Tage nach Ostern saßen die Jünger Jesu angstvoll beisammen in einem Haus in Jerusalem. Die Stadt war voll von Menschen. Ein unüberschaubares Gewirr. Da ergriff die Jünger plötzlich eine feurige Begeisterung. Sie gingen hinaus und begannen so mitreißend zu predigen, dass sie von allen verstanden wurden. Der Pfingstgeist wehte Mut, Weltoffenheit und Großzügigkeit in die Herzen und Köpfe. Das möge er an diesem Wochenende auch tun.

Die Autorin

Susanne Schramm (55) ist Pfarrerin der Citykirche Ludwigshafen.