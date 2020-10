Es gibt sie noch, diejenigen, die da sind, wenn wir sie brauchen. Es gibt sie, die mit ihrer hilfreichen Tat, mit ihrer zündenden Idee, mit ihrer Hilfe konkret Hand anlegen – oft im Kleinen und im Verborgenen und ohne großes Aufsehen.

Sie handeln oft weit über ihre Pflicht und Kür hinaus. Es sind diejenigen, die aufmerksam an unserer Seite durch unser alltägliches Leben gehen. Wer einen solchen Menschen an seiner Seite hat, der kann sich glücklich schätzen. Ja, es sind Alltagsengel, die unauffällig in unser Leben treten und es begleiten. Ihre Nähe und Hilfe spüren wir oft erst im Nachhinein, wenn die Situation überstanden ist. Die Alltagsengel sind welche, die einfach da sind, und mir das Gefühl der Nähe und der Geborgenheit schenken. Sie sind da und schenken einem Halt inmitten der Unsicherheit. Sie gehen die Wege mit, besonders die schwierigen. Sie sehen, was mir gut tut und was mir helfen könnte. An diesem Sonntag, an dem wir in unserem Land Erntedank feiern, dürfen wir nicht nur unseren Dank auf die Gaben der Schöpfung beschränken, sondern unseren Dank weiten, für all die Alltagsengel, die unseren Lebensalltag mit ihrer Fürsorge, ihrem Mitgefühl und ihrer Aufmerksamkeit begleiten.

Auch mal Danke sagen

In unserem Leben gibt es den einen oder anderen Alltagsengel, der im Stillen und Verborgenen, ohne großes Aufsehen um sich herum, seinen Beitrag im Kleinen und Großen leistet für ein gutes und gelingendes Miteinander in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt, in unseren Gemeinden und Familien. Ich wünsche uns allen einen solchen Alltagsengel, und vergessen wir nicht, ihm dafür zu danken. Und werden Sie selbst zu einem solchen, für die Menschen, die in Ihrem Umfeld leben.

