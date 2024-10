Seit diesem Jahr besteht eine Partnerschaft der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) mit dem Ruli Higher Institute of Health in Ruanda. Drei Hebammenwissenschaftlerinnen aus Ludwigshafen sind nach Afrika gereist, um sich mit ihren Kollegen vor Ort über Forschungsprojekte auszutauschen.

Die Hebammenwissenschaftlerinnen Karen Fried, Nina Knape und Michaela Michel-Schuldt wurden einer Pressemeldung zufolge von Kolleginnen der Schule für Pflegeberufe des Katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur in das rheinland-pfälzische Partnerland begleitet. Im Mittelpunkt der Gespräche mit den Vertretern der Partnerhochschule Ruli Higher Institute of Health (RHIH) und des dazugehörigen Krankenhauses, das sich in der Rulindo-Region befindet, hätten die beiden Bachelorstudiengänge in der Pflege- und Hebammenwissenschaft gestanden, die an der HWG und am RHIH angeboten werden.

Geplant sind demnach unter anderem gemeinsame Austauschprogramme für Studierende und Lehrende sowie Forschungsprojekte, die die Geburtshilfe in Ruanda weiter verbessern sollen. „Der Austausch mit unseren deutschen Kolleginnen bringt wertvolle Impulse für die Entwicklung unserer Studiengänge“, wird Eric Karera, Vizedirektor des RHIH, in der Mitteilung zitiert. Obwohl in Ruanda in den vergangenen Jahren große Fortschritte bei der Absenkung der Mütter- und Kindersterblichkeit erzielt worden seien, bleibe die Versorgung insbesondere in ländlichen Regionen ausbaufähig. Es bestehe großer Bedarf an qualifiziertem Fachpersonal sowie modernen Ausbildungskonzepten.

Die Gruppe aus Rheinland-Pfalz nahm zudem an einem Kongress für Hebammen aus Afrika und dem östlichen Mittelmeerraum teil.