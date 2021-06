Im November 2020 wurde wegen der hohen Anzahl an Covid-Patienten im Klinikum Ludwigshafen beschlossen, das Angebot der Geburtshilfe zeitweise zu unterbrechen, um personelle Kapazitäten für die Covid-Versorgung frei zu haben, aber auch um die werdenden Mütter keiner unnötigen Gefahr auszusetzen. Nach dem Abflachen der Fallzahlen und der allgemeinen Entspannung der Lage steht das Team der Geburtshilfe am Klinikum unter Leitung des Chefarzts der Frauenklinik, Privatdozent Klaus H. Baumann, werdenden Eltern nun wieder uneingeschränkt zur Verfügung. „Geburt – sanft und sicher“ sei weiterhin das Credo des Bereichs, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses.

Umfassendes Sicherheitskonzept

„Dr. Feridoun-Far, Oberarzt in unserer Klinik und ein sehr erfahrener und empathischer Mediziner auf dem Gebiet der Geburtshilfe, wird sich – unterstützt durch weitere Oberärztinnen – gemeinsam mit unserem pflegerischen Team von Hebammen und Kinderkrankenschwestern um alle Belange vor, während und nach der Geburt kümmern“, so Baumann. Er selbst stehe ebenfalls als Ansprechpartner in Sachen Geburtshilfe zur Verfügung.

Das umfassende Sicherheitskonzept des Klinikums stelle sicher, dass werdende Eltern mit einem guten Gefühl die Geburtshilfe aufsuchen könnten. „Selbstverständlich darf eine Begleitperson die werdende Mutter auch während der Geburt unterstützen und dabei bleiben. Auch junge Väter müssen keine Sorge haben, ihre Frauen und Neugeborenen bei uns nicht besuchen zu dürfen“, fasst Baumann zusammen.

Termine individuell vereinbaren

Sämtliche geburtshilflichen Angebote des Klinikums stehen unter Berücksichtigung aktueller Corona-Sicherheitsmaßnahmen wieder zur Verfügung. Elternabende mit Info- und Besichtigungsangeboten können nach individueller Terminabstimmung über das Sekretariat der Frauenklinik ebenfalls ab sofort wieder vereinbart werden.

Kontakt



Geburtshilfliche Sprechstunde, Geburtsplanung: Telefon 0621/503-3278 oder E-Mail an strehmem@klilu.de, Kreißsaal: 0621/503-3259, Gynäkologische Sprechstunde 0621/503-2960.