Die Geburtshilfe des Ludwigshafener Klinikums ist seit vergangenem November vorübergehend geschlossen, und eine Wiedereröffnung wird es zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben. Dies teilt Klinikumssprecherin Yasemin Böhnke auf Anfrage mit. Die Grünen hatten kritisiert, dass Schwangere und Gebärende in Ludwigshafen aktuell ans Marienkrankenhaus verwiesen werden und zur Entlastung der „angespannten Situation“ die Wiederaufnahme der Geburtshilfe am Klinikum gefordert. Als Haus mit den meisten Covid-Patienten in der Region sowie „den meisten Fällen in ganz Rheinland-Pfalz“ habe man das Risiko für junge Mütter von Anfang an sehr ernst genommen, betont indes die Klinikumssprecherin. Die vorübergehende Schließung der Geburtshilfe sei die richtige Entscheidung gewesen. Auch weil Studien mittlerweile belegten, dass Schwangere und ihre Ungeborenen bei einer Covid-Infektion hohe Gefahr laufen, schwerwiegend zu erkranken. Aufgrund der weiterhin hohen Inzidenz in Ludwigshafen werde das Klinikum mit der Wiedereröffnung der Geburtshilfe noch warten, bis es gleichbleibend niedrigen Fallzahlen gebe und der Rest des Hauses durch die Covid-Versorgung keine Einschränkungen mehr erleben müsse.