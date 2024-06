Für das Fahrradprojekt „Mit Rad und Tat“ in der Fahrradwerkstatt von König Bansah in der Achtmorgenstraße 17 ( Mundenheim) werden gebrauchte Fahrräder gesucht. Wer auch Spaß am Reparieren und Schrauben hat, kann immer dienstags ab 17 Uhr in die Werkstatt kommen. Wer ein gebrauchtes Fahrrad abgeben will, kann es entweder in der Karl-Krämer-Straße 6 in der Ludwig-Volker-Freizeitstätte (Süd) bei Andreas Massion immer montags und dienstags von 14 bis 17 Uhr oder direkt in der Achtmorgenstraße 17 in der Autowerkstatt Bansah abgeben. Die alten Räder werden repariert und dann an Geflüchtete abgegeben. Weitere Infos unter Telefon 01741005357.