Der Bereich Straßenverkehr der Stadt versteigert am Donnerstag, 26. November, rund 25 gebrauchte Fahrzeuge. Interessierte können die Fahrzeuge in der Zeit von 9 bis 13 Uhr auf dem Verwahrgelände in der Achtmorgenstraße 9 besichtigen. Die schriftliche Gebotsabgabe muss bis 13 Uhr erfolgen, nach 15 Uhr wird bekanntgegeben, wer der oder die jeweils Meistbietende war. Die Versteigerungsbedingungen hängen an Ort und Stelle aus. Es handelt sich um abgemeldete beziehungsweise nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge. Für die Fahrzeuge liegen in der Regel keine Papiere und Schlüssel vor, Probefahrten sind nicht möglich.