Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ich habe etwas Neues entdeckt, was ich früher nie gemacht habe: Dinge gebraucht kaufen. Angefangen hat es mit dem Besuch einer Kleidertauschbörse an der Ludwigshafener Volkshochschule, einfach so aus